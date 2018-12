Futre aconselha Barcelona a arranjar namorada a Dembélé

Paulo Futre tem solução para os casos de indisciplina de Ousmane Dembélé. O antigo jogador português recomenda ao Barcelona que arrange namorada ao avançado, nomeadamente com uma conhecida aplicação de encontros para telemóvel.

"Um conselho para os senhores do Barcelona: descarreguem o Tinder ao Dembélé, ou alguma dessas modernidades dos jovens. A pontualidade e demais distrações resolvem-se arranjando-lhe noiva", escreveu Futre, no Twitter.

No domingo, Dembélé chegou duas horas atrasado ao treino. Por já não ser a primeira vez que aconteceu, o francês terá de pagar, segundo o jornal "As", uma multa de 100 mil euros. Apesar dos casos de indisciplina, Dembélé está a ser dos melhores jogadores do Barcelona, esta época.

O internacional francês, de 21 anos, leva nove golos em 20 jogos, esta época, o último dos quais na terça-feira, no empate (1-1) do Barça diante do Tottenham. São "lampejos de craque" que "encantam" Paulo Futre.