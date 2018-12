Forças Armadas salvaram 671 vidas em 2018

As Forças Armadas realizaram, desde o início de 2018, 7.920 missões de apoio à população. O balanço do ano foi avançado à Renascença pelo gabinete de relações públicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

De acordo com a nota, nestas quase oito mil missões estiveram empenhados “41.810 militares em apoio direto às populações e aos seus bens, apoio que permitiu salvar 671 vidas humanas”.

Segundo as Forças Armadas, a maioria destas missões foi “de apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e no âmbito de Protocolos de Cooperação Municipais, das quais, 920 foram apoios de engenharia nos distritos de Aveiro, Leiria, Setúbal e Faro e 5128 patrulhas de vigilância e sensibilização das populações nas Matas nacionais e perímetros florestais em 15 distritos do território”.

Neste balanço anual, as Forças Armadas destacam ainda a participação nas operações decorrentes do deslizamento de terras em Borba que “mobilizou um total de 170 militares (Destacamento de Mergulhadores Sapadores, Equipa Hidrográfica Rápida do Instituto Hidrográfico e Equipa de Fuzileiros da Marinha portuguesa, assim como Oficiais de engenharia do Exército), apoiados por 13 meios, entre os quais 6 viaturas”, remata a nota.