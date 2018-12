Jaime Antunes: "Direção tem de tomar medidas, porque futebol da equipa é pobre"

No dia em que o Benfica se despede da Liga dos Campeões, o antigo candidato à presidência dos encarnados, Jaime Antunes, explica a má prestação da equipa com o futebol pobre que apresenta.

Para Jaime Antunes, em entrevista a Bola Branca, a crise do Benfica não passou, apesar das ultimas vitórias, e acusa o presidente Luís Filipe Viera de ser o culpado por ter alimentado o a dúvida na situação de Rui Vitória.

A campanha na Champions ficou muito longe das expectativas, segundo o antigo candidato à presidência das águias, e a direção deve tomar medidas para que este tipo de prestação não se repita, até porque o futebol que a equipa apresenta é muito pobre.

"Mais um ano aquém das expetativas, nessa matéria. Lamentamos isso e esperamos que a direção tome medidas para que isso não volte a acontecer nos próximos anos. O futebol apresentado pela equipa é pobre. Nós últimos tempos, as prestações melhoraram um pouco mas é preciso garantir que isso tem continuidade", disse.

Com a sua situação resolvida, o terceiro lugar atira os encarnados para a Liga Europa. A equipa orientada por Rui Vitória defronta logo à noite no Estádio da Luz o AEK de Atenas, um adversário que já tem o último lugar definido. Rui Vitória deve poupar jogadores importantes como Jonas e Fejsa. Um Benfica que vai jogar pelo prestígio e pelo dinheiro. A vitória vale 2,7 milhões de euros.

Para Jaime Antunes o fica/não fica de Rui Vitória abriu "feridas difíceis de curar". A crise não passou e a responsabilidade é do presidente Luís Filipe Vieira que abriu a discussão em torno da continuidade do treinador "sem qualquer necessidade".



Queixas à arbitragem em cima da mesa

Nestas declarações a Bola Branca, Jaime Antunes também olhou para as competições internas, em especial para o campeonato.

No seu entender, as arbitragens têm beneficiado o FC Porto em quase todos os jogos, e por isso o Benfica tem razão em queixar-se. Jaime Antunes não quer acreditar que exista uma estratégia para levar os dragões ao título, mas considera que os factos são indesmentíveis.



"As arbitragens dos jogos do FC Porto têm sido muito infelizes. Têm sido benefeciados em quase todos os jogos. São vários exemplos, os jogos com o Vitória de Guimarães, Belenenses e agora este último desafio (Portimonense) em que não percebo como o VAR não viu um penálti que toda a gente viu na televisão. Com o Benfica isso não tem acontecido. Quero acreditar que não existe uma estratégia para levar o Porto ao colo até ao título, mas os factos são indesmentíveis", concluiu.

O Benfica entra em campo esta quarta-feira, às 20h00, frente ao AEK da Atenas, em partida a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.