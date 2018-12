UEFA planeia Liga dos Campeões com grupos de oito equipas

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o presidente da Associação de Clubes da Europa (ECA) e da Juventus, Andrea Agnelli, estarão a discutir, em privado e de forma não oficial, uma remodelação da Liga dos Campeões, segundo o jornal alemão "Sport Bild".

De acordo com a publicação, Agnelli quer que a Champions tenha mais jogos para cada equipa. O presidente da ECA quer manter a competição com 32 equipas, mas em vez de ter oito grupos de quatro quer passar a ver quatro grupos de oito. A vantagem, do ponto de vista dos "tubarões" europeus, seria jogar 14 em vez de seis jogos da fase de grupos e, assim, encaixar mais dinheiro em prémios da UEFA e em direitos televisivos.

Ainda segundo o "Sport Bild", a intenção da UEFA e da ECA é, também, aumentar o número de espectadores e, consequentemente, as receitas televisivas. Assim, a prova milionária passaria a ter jogos ao fim-de-semana, em vez de terça e quarta-feira. Jogos ao sábado e domingo atraem mais espectadores que às 20h00 a meio da semana e há, ainda, o fator do pouco explorado mercado chinês: no país asiático, são quatro da manhã quando os árbitros dão o apito inicial na Champions.

O "Sport Bild" garante, ainda, que a Federação Alemã de Futebol tem conhecimento do plano e que o rejeita liminarmente.