Slimani pode regressar ao Sporting em janeiro

Islam Slimani, avançado argelino, pode regressar ao Sporting no mercado de inverno, segundo avança o jornal "A Bola".

O goleador está emprestado pelo Leicester City ao Fenerbahce, clube onde Slimani não convenceu e que o pretende devolver. Ainda assim, Claude Puel não tem interesse em reintegrar o argelino no plantel dos "foxes", pelo que surgem vários nomes interessados no empréstimo para a segunda metade da temporada.

De acordo com a publicação, a contratação de um ponta-de-lança é uma das prioridades de Frederico Varandas no mercado de inverno. Slimani, que já conhece "os cantos à casa", poderá ser o escolhido pelo novo presidente dos leões, que terá de rivalizar com clubes da Premier League como o Fulham.

O ponta-de-lança, de 30 anos, viveu três épocas muito positivas em Alvalade (57 golos), mas falha em afirmar-se fora de Portugal. Na primeira época no Leicester marcou oitos golos, em 29 jogos, na segunda marcou cinco, em 17 partidas, e foi cedido ao Newcastle, em janeiro, onde não conseguiu marcar qualquer golo.

Esta temporada, sem espaço nas opções de Puel, foi cedido ao Fenerbahçe, onde tem quatro golos, em 17 jogos. O Sporting vendeu Slimani por 30 milhões de euros ao Leicester City, no verão de 2016.