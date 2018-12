Futebol dominou as pesquisas no Google em 2018

Futebol foi o tema que dominou as pesquisas dos portugueses no Google em 2018.

O Mundial na Rússia, as polémicas com Bruno de Carvalho e as eleições no Sporting estiveram no "top" das pesquisas em Portugal. São dados revelados pela Google, que compilou a informação das pesquisas realizadas em 2018 e comparou-as com as de 2017.

O “Ano em Pesquisa” revela ainda que, no que concerne às notícias, a informação mais procurada pelos portugueses foi sobre o incêndio que devastou a serra de Monchique, no Algarve, considerado o maior fogo europeu do ano.

Os portugueses quiseram também apreender como fazer "slime", uma massa viscosa utilizada nas brincadeiras de miúdos... e de graúdos.

Eis o "top 3" de cada categoria, em Portugal:

Geral:

Mundial de futebol Secret Story 7 Avicci

Notícias:

Incêndio em Monchique Eleições no Brasil Furacão Leslie

Nomes nacionais:

Bruno Carvalho Helena Ramos Zé do Pipo

Nomes internacionais:

Avicci Stan Lee Demi Lovato

Como:

fazer slime? ver Eleven Sports? assar castanhas no forno?

Programas/Sérias:

Secret Story Casados à Primeira Vista Love on Top

"Top 3" das pesquisas a nível mundial:

Geral:

World Cup Avicii Mac Miller

Notícias:

World Cup Hurricane Florence Mega Millions Result

Pessoas:

Meghan Markle Demi Lovato Sylvester Stallone

Atores:

Sylvester Stallone Logan Paul Pete Davidson

Óbitos:

Avicii Mac Miller Stan Lee

Músicos e Bandas: