Enfermeiros do IPO de Lisboa fazem greve a 8 de janeiro

Filipe

12 dez, 2018 évora 11:23

Ontem anunciaram na comunicação social que se bateram máximos de valores concedidos para empréstimos pessoais e habitação o mês passado . Ora , o Banco de Portugal foi fintado ou está a ser ... Todavia , quem os pede não são os pobres ... são precisamente estas classes que se encharcam em empréstimos e depois esperam com as greves e mortes que causam , o Estado lhes pague as mensalidades através de progressões e aumentos . Eu , fazia um levantamento de quem faz greve e nunca mais os progredia . Ou será que na tropa um Soldado chega sempre a General ? Pelos vistos , no Estado civil todos lá querem chegar , os burros e os cavalos .