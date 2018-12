Ornatos Violeta voltam a juntar-se para os festivais do verão 2019

Os Ornatos Violeta, separados desde 2002, comemoram o 20.º aniversário do seu segundo e último álbum com um “curto regresso aos palcos”, em julho de 2019, no Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, citado pela agência Lusa, a PEV Entertainment, promotora da banda, revela que o primeiro dos concertos dos 20 anos de "O Monstro Precisa de Amigos" vai ter lugar em Oeiras, no festival Alive, em 11 de julho, seguindo-se, já depois do Marés Vivas, a presença no Festival F, em Faro, no dia 6 de setembro.

Dezassete anos depois da separação, a banda portuguesa de rock alternativo, formada em 1991, no Porto, sobe ao palco principal do Marés Vivas a 20 de julho, para interpretar o seu segundo e último álbum de originais, “O Monstro Precisa de Amigos”, disse a PEV, promotora do festival.

Editado a 22 de novembro de 1999, “O Monstro Precisa de Amigos”, que contou com as participações da banda portuguesa Corvos, do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes, foi consagrado como álbum do ano nos prémios Blitz de 1999, arrecadando também os prémios de melhor voz masculina, melhor canção (com "Ouvi Dizer") e melhor grupo português.

Em 2009, a mesma revista escolhe “O Monstro Precisa de Amigos” como o terceiro melhor álbum dos anos 90, atrás de “Viagens”, de Pedro Abrunhosa, e “Mutantes S.21”, da banda Mão Morta, e como um dos melhores álbuns portugueses editados entre 1960 e 2000.

Depois de se terem separado, a banda de Manuel Cruz reagrupou-se em 2012 para celebrar os 20 anos da sua formação com oito concertos especiais.

Antes do “O Monstro Precisa de Amigos”, em 1999, a banda portuguesa, composta por Manel Cruz, na voz, Nuno Prata, no baixo, Peixe, na guitarra, Kinörm, na bateria, e Elísio Donas, nos teclados, lançou em 1997 o seu primeiro trabalho, “Cão!”, com o tema “Letra S”, em dueto com a vocalista dos Clã, Manuela Azevedo.

O Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, decorre de 19 a 21 de julho e tem já confirmada, além dos Ornatos Violeta, a presença do artista britânico Sting.

No NOS Alive, que se realiza de 11 a 13 de julho, estão já confirmados The Cure, The Smashing Pumpkins, Thom Yorke, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten.