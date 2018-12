Fim de uma era no ciclismo. Equipa Sky vai ser extinta

A Team Sky, equipa que tem dominado as grandes voltas nos últimos anos, deixará de existir no final da próxima época. A Sky, principal patrocinador da equipa, anuncia que vai terminar a parceria iniciada em 2010, com o objetivo de ter um ciclista britânico a vencer a Volta a França, algo que viria a acontecer em 2012, com Bradley Wiggins.

A aquisição da Sky, pela Concast, levou os responsáveis da empresa a concluir que este seria o melhor momento para cessar o apoio à equipa de ciclismo, liderada por Sir Dave Brailsford.

"A equipa tem uma mente aberta sobre o futuro e sobre a possibilidade de trabalhar com um novo parceiro, se aparecer a oportunidade certa. Gostaria de agradecer a todos os corredores e funcionários da Team Sky e, acima de tudo, aos fãs por todo o apoio durante toda esta aventura", disse Sir Brailsford.

O chefe da Team Sky sublinha que há ainda uma época pela frente e até a perspetiva é de que até ao fim da relação com a Sky a equipa continue a obter sucesso.