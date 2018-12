Popovich já é o quarto treinador com mais vitórias na NBA

Greg Popovich conquistou a vitória 1211 da carreira, na última noite, e passou a ser o quarto treinador com mais triunfos na NBA, ultrapassando Pat Riley. Cinco vezes campeão e três vezes eleito treinador do ano, Popovich está a dez vitórias de igualar Jerry Sloan no pódio. Lenny Wilkins, com 1332 vitórias, e Don Nelson, com 1335, são os treinadores com mais triunfos.

Desde 1996 que Popovich orienta os Spurs e vive uma época mais turbulenta do que as mais recentes. A equipa sofreu algumas alterações e está com um recorde 14 vitórias e 14 derrotas.

Na última noite, mesmo com DeMar DeRozan com um mínimo da época de cinco pontos, os texanos bateram os Phoenix Suns, por 111-86. Bryn Forbes, com 24 pontos e 11 ressaltos, foi o melhor dos Spurs.

Os Suns somaram a décima derrota consecutiva. Devin Booker e Jam Crawford continuam a recuperar de lesões. Trevor Ariza já esteve no banco, mas não foi utilizado. O melhor da equipa de Phoenix foi T.J. Warren, com 23 pontos.

NBA

Resultados

San Antonio Spurs-Phoenix Suns, 111-86

Houston Rockets-Portland Trail Blazers, 111-104

LA Clippers-Toronto Raptors, 99-123