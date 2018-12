Só dá Porto

"Implacável", "Incríveis", "Nota máxima". A imprensa desportiva destaca, em bloco, o êxito do FC Porto, na noite de terça-feira, na Turquia, e na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Jogo escreve "Implacável" e destaca: "Dragão junta-se á elite da Champions, iguala recorde de pontos e fica a 1,8 milhões da receita máxima."

Para o Record, os portistas são "incríveis". O diário da Cofina destaca, também, um número: 68. São os milhões que o clube das Antas já encaixou na prova.

A Bola dá "nota máxima" ao FC Porto e sublinha: "Dragão não facilita e iguala melhor pontuação na fase de grupos".

Os três diários destacam o jogo desta noite, do Benfica, frente ao AEK e também a atualidade do Sporting, aqui com ângulos diferentes. O Jogo avança que "Atromitos exige 2 milhões por Koulouris", o Record diz que "Bruno César será opção na Liga" e A Bola destaca: "Atentos a Slimani."

Nota, ainda, para o Sporting de Braga na primeira página de O Jogo: "Sem posse também há campeões". A equipa de Abel Ferreira é a única, entre os candidatos ao título, com a média de posse de bola abaixo de 50%.