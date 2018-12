CDS confronta Governo com infraestruturas "a colapsar" no país

O CDS-PP faz esta quarta-feira uma interpelação, no Parlamento, em que promete confrontar o Governo com a situação de um país onde a “austeridade não acabou” e “onde as infraestruturas estão todas elas a colapsar”.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, foi destacado pelo Governo para responder ao CDS-PP, que escolheu o líder parlamentar, Nuno Magalhães, e os deputados Hélder Amaral e Pedro Mota Soares para as principais intervenções.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, Nuno Magalhães disse que quer “interpelar este Governo e esta maioria com o país real”. “Este governo e esta maioria, que vendem um país sem austeridades, é o mesmo governo e mesma maioria que governa um país onde as infraestruturas estão todas elas a colapsar”, afirmou.

Para o CDS-PP, as cativações do ministro das Finanças, Mário Centeno, “fazem com que os portugueses muitas vezes temam pela sua segurança quando circulam nas rodovias e ferrovias”.

E as consequências são os problemas “ao nível dos transportes”, que fazem com que os portugueses “ou cheguem atrasados” ou “não vão trabalhar porque não há barcos, não há comboios” ou os “serviços mínimos não aguentam a procura”, descreveu.

Austeridade acabou?

Em termos políticos, os centristas pretendem “provar e comprovar” que a “austeridade não acabou, mascarou-se de outra austeridade e continua a ser aplicada de forma completamente inusitada e desproporcionada, com impacto na vida dos portugueses”.

Nuno Magalhães acusou ainda o Governo de António Costa de “viver numa ficção”, “fechado sobre si próprio, fechado no seu autoritarismo” e de ser incapaz de reconhecer o óbvio.

Na terça-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República com o primeiro-ministro, um dos temas levantados pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas, foi precisamente as infraestruturas públicas e o que estava o executivo a fazer para garantir a segurança de estradas, linhas ferroviárias e pontes.

Em novembro, cinco pessoas morreram no desabamento de uma estrada que atravessava várias pedreiras entre Vila Viçosa e Borba, no distrito de Évora.

A interpelação é um instrumento de fiscalização política do Governo, sendo usada pelos grupos parlamentares para obrigar ministros a serem confrontados com as suas políticas e darem respostas, na Assembleia da República. Cada bancada tem direito a marcar duas interpelações por sessão legislativa, que é, por norma, de quatro anos.