AEK quer provar que derrota com o Benfica "não foi justa"

O treinador do AEK Atenas salientou, esta terça-feira, que não será apenas o dinheiro a mover a sua equipa no Estádio da Luz, para a última jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Marinos Ouzounidis quer mostrar que a derrota sofrida em Atenas, por 3-2, foi injusta.

"Temos de tentar ter um bom resultado. A questão não é só pelo dinheiro, não é só financeira. É o nosso prestígio, porque somos vistos por todo e achamos que o resultado em Atenas não foi justo", declarou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ouzounidis salientou que o AEK não quer "repetir os erros anteriores", pelo que terá de "estar com atenção, manter a calma no campo e levar o jogo da melhor maneira possível". "Há que ter garra", sublinhou.



Os portugueses Hélder Lopes e André Simões não vão jogar. O primeiro devido a uma lesão grave num joelho e o segundo por estar afastado da equipa, visto que decidiu não renovar contrato com o clube grego.

O AEK, sem qualquer ponto, já está eliminado. O Benfica vai para a Liga Europa. O jogo está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O Benfica-AEK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.