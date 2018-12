Marcelo solidário com França após tiroteio em Estrasburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifesta solidariedade ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, após um tiroteio na cidade de Estrasburgo ter feito pelo menos duas vítimas mortais, e repudiou "este episódio de violência".



Numa nota publicada no site da Presidência da República é referido que, "ao tomar conhecimento do ataque que hoje teve lugar em Estrasburgo, o Presidente da República endereçou uma mensagem de solidariedade ao Presidente Emmanuel Macron".

De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa "expressou ainda a fraternal amizade de Portugal para com a França neste momento difícil, vincando o mais firme repúdio por este episódio de violência, e sublinhando a importância da unidade europeia na defesa dos valores que unem as sociedades livres e democráticas".

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas no tiroteio que ocorreu este terça-feira à noite na cidade francesa de Estrasburgo, perto da zona onde ocorre o Mercado de Natal.

"Pelas 20h00 [19h00 em Lisboa], um homem armado entrou no perímetro do Mercado de Natal pela ponte de Corbeau e dirigiu-se para a rua de Orfèvres. O homem abriu fogo", referiu a prefeitura em comunicado, que pediu à população para permanecer em casa.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, afirmou que o autor dos disparos está identificado pelas autoridades e tem antecedentes criminais.

Fontes policiais referem que o atirador foi ferido antes de fugir, existindo também informações de trocas de tiros num bairro de Estrasburgo para onde o suspeito se terá dirigido após o tiroteio.

A Procuradoria abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.