Salah e Alisson colocam Liverpool nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

O Liverpool carimbou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma vitória na receção ao Nápoles, por 1-0.

Os "reds" dominaram a maior parte do jogo, superioridade que se materializou aos 34 minutos, por intermédio de Mohamed Salah. A partir daí, assistiu-se a um festival de golos falhados pela equipa de Jurgen Klopp. Salah deixou Mário Rui, titular pelos italianos, e Koulibaly "nas covas" e, no ângulo que devia ser de David Ospina, marcou com um remate que passou entre as pernas do guarda-redes colombiano.

Sadio Mané foi o maior réu neste caso de falhanços, com um punhado de oportunidades desperdiçadas de forma incompreensível. O Nápoles precisava de marcar para se qualificar, mas a sua grande figura foi Ospina, que se redimiu do erro no golo com uma mão-cheia de defesas espetaculares, que foram negando o selar do apuramento ao Liverpool. Prova são os 22 remates dos ingleses, contra oito dos italianos.

No final, porém, tudo podia ter mudado. Mané falhou três golos feitos de forma consecutiva, o último deles isolado na cara de Ospina. Na resposta imediata, Milik recebeu dentro da área e atirou para uma defesa do outro mundo de Alisson. Daquelas defesas de guarda-redes de equipa grande, que até então pouco trabalho tinha tido mas que, no momento da verdade, mostrou-se à altura e foi absolutamente decisivo.

Passam aos "oitavos" o Paris Saint-Germain (que derrotou o Estrela Vermelha por 4-1), em primeiro lugar, com 11 pontos, e o Liverpool, em segundo, com nove. O Nápoles termina o grupo C em terceiro, com os mesmos pontos dos "reds", mas com desvantagem no confronto direto.

Raphael Guerreiro "bisa" pelo Dortmund



O Borussia Dortmund garantiu o primeiro lugar do grupo A graças a Raphael Guerreiro. O lateral-esquerdo português, que jogou no meio-campo, marcou os dois golos da vitória dos alemães ao Mónaco, por 2-0.

O Atlético de Madrid não foi além do nulo no terreno do Club Brugge e cedeu a liderança. O Dortmund ficou com 13 pontos, os mesmos dos "colchoneros", no entanto, ficou com vantagem no confronto direto.

O Inter de Milão empatou no reduto do Barcelona, por 1-1. Moura igualou, aos 85 minutos, o golo de Dembélé e apurou os ingleses para os "oitavos", em que os espanhóis já estavam. O Inter não passou de um empate a uma bola com o PSV, em Milão, e foi relegado para a Liga Europa.

No grupo D, que o FC Porto venceu, o Schalke 04 venceu o Lokomotiv Moscovo por 1-0 e levou o Galatasaray à Liga Europa. Os russos foram eliminados da Europa. Os alemães ficam na Liga dos Campeões.

Todos os resultados



Grupo A

Club Brugge 0-0 Atlético Madrid

Mónaco 0-2 Borussia Dortmund

Apurados: Dortmund (1.º) e Atlético (2.º)

Liga Europa: Brugge

Grupo B



Inter 1-1 PSV

Barcelona 1-1 Tottenham

Apurados: Barcelona (1.º) e Tottenham (2.º)

Liga Europa: Inter

Grupo C



Estrela Vermelha 1-4 PSG

Liverpool 1-0 Nápoles

Apurados: PSG (1.º) e Liverpool (2.º)

Liga Europa: Nápoles

Grupo D



Galatasaray 2-3 FC Porto

Schalke 1-0 Lokomotiv

Apurados: FC Porto (1.º) e Schalke (2.º)

Liga Europa: Galatasaray