Dérbi do Bessa custa 22 mil euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 22.281 euros pelo comportamento dos seus adeptos no jogo com o Boavista, no Bessa, na 12.ª ronda do campeonato.

Os dragões são penalizados devido ao uso de material pirotécnico por parte das suas claques, assim como pelo arremesso de objetos para o relvado. O pior aconteceu após o intervalo, quando uma sequência de lançamentos de material pirotécnico, isqueiros e paus de bandeiras na direção da área do Boavista atrasou o reatamento da partida. Os dragões também são multados por cânticos ofensivos das suas claques.

O Boavista também foi sancionado pelo CD. Os boavisteiros terão de pagar 9.468 euros por cânticos e entrada e uso de material pirotécnico.