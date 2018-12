Ninguém acertou no "jackpot" do Euromilhões

Ninguém acertou na chave completa do sorteio desta terça-feira do Euromilhões, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa.



O segundo prémio vai ser dividido por cinco apostadores, todos com boletim registado fora de Portugal. Cada um vai receber 180 mil euros.

A combinação desta terça-feira do Euromilhões é composta pelos números 4 - 7 - 13 - 23 - 42 e pelas estrelas 1 e 3.

No sorteio de sexta-feira estará em jogo, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 85 milhões de euros.