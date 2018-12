Sérgio salienta que o FC Porto jogou como se não estivesse apurado

Sérgio Conceição elogiou a atitude dos seus jogadores no jogo com o Galatasaray, que o FC Porto venceu, por 3-2, em Istambul, apesar de já estar apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Foi um jogo com uma atitude fantástica. Quem visse o jogo e não soubesse da nossa pontuação pensaria que estávamos a jogar para passar. Fechámos com chave de ouro a passagem aos oitavos-de-final. Parabéns aos jogadores, foram fantásticos no essencial para este jogo: a atitude", afirmou o técnico portista, em declarações à TVI 24.

Sérgio falou da "forma inteligente" como o FC Porto conseguiu sair para o ataque e fazer dois golos, na primeira parte. "A acabar o primeiro tempo, o penálti deu vitamina extra aos turcos", reconheceu o treinador.

O FC Porto fez o terceiro golo praticamente a abrir a terceira parte, o que acabou por resultar no pior período da equipa. "A partir daí, quisemos que o jogo acabasse depressa. Faltou um bocadinho de discernimento e qualidade posicional à equipa. O Galatasaray tinha de fazer de tudo para fazer golos, tinham uma linha de seis na frente", explicou.

O grupo era "bastante equilibrado" e o FC Porto deu "uma resposta fabulosa", mas o foco está, de novo, no campeonato, mais propriamente na visita ao Santa Clara. Os dragões somaram a 12.ª vitória consecutiva esta temporada, marca única na Europa. Confrontado com esse marco, Sérgio Conceição sorriu e atirou: "Temos de ir à procura da 13.ª."