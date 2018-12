Liga dos Campeões

Casillas enaltece "classificação muito 'top'" do FC Porto

11 dez, 2018 - 20:04 • Redação

O guarda-redes chegou às 100 vitórias na Liga dos Campeões, um marco pessoal "bom e bonito". Sérgio Oliveira e Alex Telles ficaram satisfeitos com a vitória no terreno do Galatasaray.