Mensagem de Natal

D. António Luciano: "A dignidade da pessoa é o reconhecimento da pessoa tal como é"

11 dez, 2018 - 16:59

Na sua primeira mensagem de Natal enquanto bispo da diocese de Viseu, D. António Luciano destaca a dignidade como valor essencial da pessoa humana e elogia o papel da Igreja no apoio aos mais desfavorecidos, nesta época como no resto do ano.