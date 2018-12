Herrera nomeado para jogador do ano da CONCACAF

Hector Herrera, capitão do FC Porto, está entre os nomeados para o melhor jogador de 2018 da Confederação de Futebol da America do Norte e Central (CONCACAF).

O médio mexicano dos dragões disputa o prémio com Hirving Lozano (PSV/México), Sebastian Giovinco (Toronto FC/Itália), Carlos Vela (Los Angeles FC/México), Keylor Navas (Real Madrid/Costa Rica), Roman Rubilio Castillo (FC Motagua/Honduras), Alan Pulido (Guadalajara/México) e Kemar Lawrence (New York Red Bulls/Jamaica).

Esta é a sexta edição dos prémios, que são escolhidos através de uma votação online, que arrancou na segunda feira e encerra no dia 8 de janeiro, votos de capitães e selecionadores das 41 nações inscritas na CONCACAF e ainda votos de meios de comunicação social.

Os prémios elegem ainda o melhor treinador do ano, melhor onze do ano, melhor árbitro e melhor guarda-redes do ano. Todos os prémios têm uma versão identica para o futebol feminino.