Liga dos Campeões

FC Porto vence em Istambul e iguala recorde de pontos

11 dez, 2018 - 16:25 • Inês Braga Sampaio

Galatasaray 2-3 FC Porto. Dragões foram melhores na primeira parte e chegaram ao 2-0 por Felipe e Marega. O Gala reduziu antes do intervalo. No reatamento, Sérgio Oliveira fez o terceiro golo portista. Os turcos ainda voltaram a encurtar distâncias, mas nada mudaram. FC Porto iguala época de 1996/97, com 16 pontos. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.