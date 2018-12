Governo garante que cirurgias adiadas vão acontecer nos primeiros três meses de 2019

Leia também:

António Costa garantiu esta terça-feira no Parlamento, durante o debate quinzenal, que as cirurgias adiadas por causa da greve dos enfermeiros vão realizar-se entre janeiro e março de 2019.

Questionado pela bancada do CDS sobre o impacto da greve dos enfermeiros às cirurgias, o primeiro-ministro disse que, "com os dados de hoje e sem mais cirurgias anuladas, no primeiro trimestre do próximo ano estarão em condições de ser reprogramadas e executadas".

No debate quinzenal, o último do ano, e sob críticas da oposição por causa das greves em curso numa série de setores da sociedade portuguesa, o chefe do Governo criticou o facto de a paralisação dos enfermeiros ter gerado cancelamentos de cirurgias que já estavam programadas, dizendo que tal é "inaceitável".

"Quando uma bastonária diz que com a greve pode haver mortes de doentes, a responsabilidade deontológica só pode ser uma: ninguém pode morrer por causa do exercício do direito à greve", sublinhou Costa.

Criticado por Fernando Negrão pela "incapacidade" de dialogar com os profissionais de saúde, Costa acusou o líder do PSD de "fazer de porta-voz da bastonária da Ordem dos Enfermeiros", sob fortes protestos da bancada social-democrata.

Questionado sobre o número preciso de cirurgias já adiadas, Costa respondeu: "Se me pergunta se as greves a cirurgias programadas é uma prática aceitável, devo dizer que considero que não é aceitável. São mais de 5.000 cirurgias que já foram canceladas, considero de facto grave, mas não me compete substituir aos dirigentes sindicais."