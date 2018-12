UE disponível para "clarificar" acordo de Brexit mas não para o renegociar

Leia também:

A União Europeia está disponível para clarificar pontos mais controversos do acordo para a saída do Reino Unido (Brexit) mas não vai renegociá-lo.

Assim garantiu esta terça-feira o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, horas antes de se reunir com a primeira-ministra britânica, um encontro que contará ainda com a presença do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Theresa May está em périplo por algumas capitais europeias desde esta manhã para tentar angariar apoios ao acordo de saída que deveria ter sido levado a votos esta terça-feira no Parlamento britânico.

Perante o iminente chumbo do documento pelos deputados do Reino Unido, a chefe do executivo decidiu adiar a votação e anunciou que ia tentar renegociar alguns pontos do acordo.

Em declarações ao Parlamento Europeu em Estrasburgo esta manhã, Juncker disse que ficou "espantado" com a incapacidade de May em aprovar o pacote de saída em Londres.



Confirmando que vai encontrar-se com a primeira-ministra ao final do dia em Bruxelas, antes da cimeira extraordinária de Brexit convocada para quinta e sexta-feira, o chefe do executivo comunitário sublinhou: "O acordo alcançado é o melhor possível, é o único acordo possível. Não há qualquer margem para renegociá-lo. Claro que há margem para clarificar e ajudar a interpretá-lo sem alterar o acordo de retirada. O acordo não será reaberto."