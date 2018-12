FC Porto vence Galatasaray e carimba presença nos "oitavos" da Youth League

O FC Porto carimbou, esta terça-feira, a qualificação para os oitavos-de-final da Youth League com uma vitória por 2-0 frente ao Galatasaray, em Istambul.

A equipa liderada por Mário Silva chegou-se à frente no marcador logo aos 13 minutos da partida, com um golo de penálti do avançado de 16 anos Fábio Silva.

Os dragões chegaram ao segundo golo já na segunda parte, apesar das várias tentativas da equipa turca, que precisava obrigatoriamente de um empate para passar aos oitavos-de-final. Romário Baró fez o golo aos 69, assistido por Fábio Silva.

O FC Porto tem assim a presença confirmada nos oitavos-de-final da Youth League. Já o Galatasaray fica à espera do resultado do Schalke 04-Lokomotiv de Moscovo.