May vai levar acordo de Brexit a votos no Parlamento antes de 21 de janeiro

O acordo para o Brexit firmado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e a União Europeia a 27 será submetido a votação no Parlamento britânico antes de 21 de janeiro, garantiu esta segunda-feira o porta-voz do Governo.

A votação estava inicialmente marcada para hoje, mas ontem a chefe do Executivo decidiu adiá-la sem marcar nova data por temer que o acordo fosse chumbado.

Aos deputados, May explicou que vai tentar obter mais concessões da parte dos Estados-membros, nomedamente no que toca à chamada solução "backstop" para a Irlanda do Norte.

Bruxelas já garantiu que não vai renegociar qualquer ponto do acordo, com o presidente do Conselho Europeu a convocar uma reunião de emergência para esta quinta-feira no rescaldo do anúncio de May.

Esta manhã, a primeira-ministra britânica partiu num périplo por alguns países da UE para tentar renegociar os termos do acordo técnico alcançado há cerca de um mês.

Depois de se encontrar com o homólogo holandês, Mark Rutte, numa reunião em que ambos concordaram em trabalhar para encontrar uma solução que agrade a todos, May seguiu para Berlim, onde se reuniu com a chanceler Angela Merkel ao início da tarde.

Até ao final do dia, May irá também a Bruxelas para se encontrar com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.