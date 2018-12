E-toupeira. Decisão instrutória adiada para 20 de dezembro

A juíza de instrução criminal Ana Peres adiou a leitura da decisão instrutória do caso "e-toupeira" por uma semana, que será anunciada no dia 20 de dezembro.

Assim sendo, a SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD encarnada, e os dois oficiais de justiça só saberão se vão a tribunal na próxima semana. A leitura estava marcada para esta quinta-feira, dia 13 de dezembro, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

O Ministério Público pediu para que o processo "e-toupeira" siga para julgamento, reiterando que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha conhecimento das ações de Paulo Gonçalves.

"Os arguidos aceitaram as ofertas. A SAD do Benfica, por intermédio, de Paulo Gonçalves, aceitou as informações que ia recebendo, que funcionava como uma recompensa para os mesmos continuarem a dar informações. Em casos de corrupção dificilmente há prova tão vasta ou cristalina como neste caso", afirmou Válter Alves, procurador.



A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática. Paulo Gonçalves está acusado de 79 crimes, entre eles um de corrupção ativa e outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem.