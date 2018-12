"Match point" com o Ajax decidiu destino do Benfica na Europa

Rui Vitória recorrer à linguagem tenística para justificar o fracasso na campanha na Liga dos Campeões. O treinador do Benfica diz que foi o "match point" com o Ajax que definiu o destino da equipa portuguesa.

"O que fez a diferença foi o 'match point' com o Ajax, nos 30 segundos em que o Ajax marcou e nós não", argumentou Vitória, em conferência de imprensa, numa alusão ao golo marcado pelos holandeses, nos instantes finais do desafio de Amesterdão.

O Benfica chega à última jornada da Champions com a Liga Europa garantida, mas sem possibilidades de continuar na competição principal. Ainda assim, há muito em jogo frente ao AEK. "O que nos motiva é o prestígio", sublinhou Rui Vitória, que fez, ainda, contas aos cerca de três milhões de euros que o clube encaixa, se vencer os campeões gregos.

Depois do desafio com o AEK segue-se a Liga Europa, mas o treinador do Benfica ainda não investe tempo a pensar nessa realidade. "Não vamos fazer planos a longo prazo. É a competição em que vamos competir. Queremos estar sempre na Liga dos Campeões, mas depois deste jogo teremos de pensar em ganhar os jogos da Liga Europa. Algo em que pensaremos quando conhecermos o adversário e quando o jogo estiver mais próximo", concluiu.

O Benfica-AEK, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta quarta-feira às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.