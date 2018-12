Holanda no caminho dos sub-21 de Portugal

A Holanda é o adversário que, em teoria, irá disputar com Portugal o primeiro lugar do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de 2021, na categoria de sub-21. O sorteio realizado esta terça-feira, em Nyon, na sede da UEFA, determinou que a equipa de Rui Jorge terá ainda de defrontar Noruega, Bielorrússia, Chipre e Gibraltar.

"Esperamos continuar a conseguir resultados que nos permitam estar no topo do futebol europeu. A Holanda é uma seleção com muita tradição a nível de futebol jovem, mas não poderei dizer muito mais, porque ainda não os vi jogar", disse o treinador português, em declarações publicadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Os sub-21 falharam o apuramento para o Europeu de 2019 e vão lutar pela presença na fase final seguinte, que se realiza na Hungria e na Eslovénia. Os vencedores dos nove agrupamentos sorteados e os segundos classificados com melhor registo frente ao primeiro, terceiro, quarto e quinto classificados irão disputar um "play-off" de acesso à fase final.

O apuramento decorrer entre 18 de março de 2019 e 13 de outubro de 2020.