Tavinho brilha na II Liga após tragédia: "Emocionei-me quando voltei a entrar no São Luís"

O avançado do Farense chegou às manchetes dos jornais em março, depois de ter sido esfaqueado em Vilamoura enquanto celebrava uma vitória no dérbi com o Olhanense. Nove meses depois, a Renascença encontrou Tavinho "feliz" no "melhor momento da carreira".

18 de março de 2018. Olhão. Farense vencia o dérbi do Algarve em casa do Olhanense e garantia a qualificação para o “play-off” de subida do Campeonato de Portugal. O momento era de festa e alguns jogadores do plantel do Farense foram até Vilamoura celebrar a vitória, até que o impensável aconteceu: Tavinho, um dos avançados do plantel, foi esfaqueado no pescoço durante a madrugada. A Renascença foi perceber o que é feito do avançado que chegou à ribalta pelos piores motivos. Sempre bem disposto, Tavinho reconhece que está no “melhor momento da carreira”, mas quer mais, sempre mais. Aos 25 anos, o extremo segue na terceira temporada com a camisola do Farense, depois de ter passado por clubes dos distritais da AF Algarve, como Louletano, Culatrense, Quarteirense e Almacilense, onde se destacou e chamou à atenção do Farense, clube histórico do futebol português, atualmente a reerguer-se. A noite do incidente Tavinho arranca a entrevista a recordar o dia 18 de março. “Fizemos um grande jogo contra o Olhanense, entrei, mexi com o jogo e foi uma enorme emoção. Vencemos e qualificámo-nos para o ‘play-off’. Foi um belo jogo”. “Depois fomos sair à noite, estávamos a divertir-nos, éramos uns cinco ou seis jogadores do plantel, ninguém queria problemas até que aconteceu o que todos sabem no final da noite”, disse. Tavinho deu entrada na urgência no Hospital de Faro, depois de perder muito sangue. O avançado foi esfaqueado duas vezes, sendo que um dos golpes quase atingiu o pulmão. Tavinho temeu não poder regressar à sua maior paixão: “O primeiro dia depois do que aconteceu foi péssimo. Estive muito em baixo. Pensei que não iria voltar a jogar futebol, mas depois de perguntar aos médicos eles tranquilizaram-me. Dentro do azar tive alguma sorte, porque a facada não afetou o pulmão, só uma parte que o protege”, explicou.

O avançado foi destaque na imprensa nacional, algo que recorda com um misto de sensações: “A exposição foi boa e má. Gostaria que tivesse chegado aos jornais por motivos bons, futebolísticos, e não por estes motivos. Houve também muita coisa que surgiu só para criar problemas. Li muitas mentiras sobre mim”. Recuperação em tempo recorde Ultrapassado o pesadelo, seguiu-se um período de recuperação que surpreendeu as expectativas médicas. “Disseram-me que iria demorar uns seis meses a recuperar, mas depois de dois meses já estava a treinar”, sublinha. “A maior parte da recuperação foi repouso em casa, mas ia muitas vezes ao estádio. Sentia tantas saudades do ambiente de futebol. Emocionei-me quando voltei a entrar no São Luís pela primeira vez. Aliás, foi a primeira coisa que fiz quando saí do hospital, que era ao lado. Fui no mesmo dia. Tinha de ir senão não ficaria bem comigo mesmo. Aproveitei o treino dos meus colegas e fui assistir”, recorda. Depois de se apagarem os holofotes da atenção mediática, restou apenas o apoio dos familiares, colegas e fiéis adeptos do Farense: “Os meus colegas ligavam-me todos os dias e vinham ver-me ao hospital. Lembro-me que não podiam entrar no quarto, tinha eu de descer. Esse apoio foi muito importante, desde as dedicatórias até às tarjas que a claque fez. Senti que eram a minha família”. A direção do Farense também merece elogios e agradecimentos por parte do jovem avançado. “O clube publicou várias mensagens de apoio nas redes sociais, fizeram tarjas em várias modalidades. Os presidentes foram muitas vezes ao hospital ver-me e deram-me todo o apoio necessário”, revela.



Renovação pelo Farense Com a subida garantida à II Liga, o clube algarvio optou por fazer uma profunda renovação do plantel e Tavinho temeu fazer parte dos jogadores que teriam de abandonar o clube. No entanto, ao contrário da expectativa inicial, o Farense anunciou a renovação de contrato com o avançado, no dia 19 de junho. “Na altura achava que não iria voltar a jogar pelo Farense, mas os dirigentes disseram-me para estar tranquilo, porque ia ficar com eles. Ajudaram-me muito”, reconhece. De resto, Manuel Balela, coordenador geral da SAD do Farense, revelou a Bola Branca o apoio incondicional do clube para Tavinho, numa entrevista no dia seguinte à tragédia: “O que é importante é estarmos incondicionalmente ao lado do homem, vai ser essa a postura do Farense”. O regresso à competição Tavinho surpreendeu tudo e todos e regressou na festa da subida à II Liga, em pleno Jamor, na final do Campeonato de Portugal frente ao Mafra. O Farense perdeu por 2-1, mas por alguns instantes o futebol ficou de parte, quando Tavinho entrou aos 68 minutos: “Foi muito bonito o regresso. Voltei na final e logo no Jamor. Perdemos mas foi excelente. Assim que pisei o relvado emocionei-me. Até podia ter marcado de cabeça, mas não consegui”. Recorde os melhores momentos da partida: