Homem detido ao tentar invadir Parlamento britânico

Imagens já partilhadas nas redes sociais mostram vários agentes da polícia a agarrar um homem deitado no chão. Uma fonte da polícia já confirmou que o suspeito, na casa dos 20 anos, foi imobilizado com recurso a um taser.

Um homem foi detido esta terça-feira, pouco antes do meio-dia, após alegadamente tentar invadir o Parlamento britânico.

A Reuters confirma que um suspeito foi detido após passar os portões do Palácio de Wesminster, os mesmos onde o britânico Khalid Masood atropelou uma série de transeuntes em março de 2017, provocando cinco mortos e mais de 50 feridos.

De acordo com a agência, o homem foi deitado no chão por agentes da polícia armados, com um deles a apontar-lhe uma arma à cabeça.