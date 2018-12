Luiz Adriano desmente ida para o Inter: "São coisas da internet"

Luiz Adriano enviou mensagem aos adeptos do Spartak de Moscovo a garantir que continua no clube e a desmentir que está a caminho do Inter de Milão. O avançado brasileiro refere que as notícias "nao são verdadeiras". "São coisas da internet", resume, num vídeo publicado pelo Spartak.

"Sou jogador do Spartak, tenho contrato [até 2020] e as coisas que estão a sair na internet não são verdadeiras. Ninguém falou comigo, nem com o Spartak. Não há nada oficial", reforçou o internacional brasileiro, de 31 anos.

Luiz Adriano tem cinco golos, em 18 jogos realizados e cinco golos marcados pelos russos, esta temporada. O avançado, que esteve oito épocas no Shakhtar Donetsk, passou por Milão, entre 2015 e 2016, onde representou o AC Milan. A imprensa italiana dá conta do interesse do Inter em contratar o jogador.