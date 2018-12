Estrela Vermelha-PSG com espectador especial

Novak Djokovic anunciou que vai assistir, esta noite, em Belgrado, no Marakana, ao jogo entre Estrela Vermelha e Paris Saint-Germain. O número um do ténis mundial é fã de futebol e adepto do clube sérvio.

Djokovic fará uma pausa na preparação para a próxima temporada para apoiar o Estrela Vermelha, na luta pelo apuramento para a Liga Europa. Os sérvios estão na última posição do Grupo C, com quatro pontos. Precisam de vencer o PSG e esperar que o Liverpool perca com o Nápoles, em Anfield. Neste cenário o PSG, mesmo perdendo, garantiria a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Os jogos estão marcados para as 20h00.