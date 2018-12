Dentes sem placa bacteriana? Investigadores portugueses preparam tecnologia revolucionária

Chama-se Biolocker e é uma inovação baseada numa molécula natural capaz de travar eficazmente as bactérias que causam cáries e doenças das gengivas.

A tecnologia que promete revolucionar a saúde oral está a ser desenvolvida por investigadores da Universidade de Coimbra, em conjunto com o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde do Porto.

“Aquilo que nós nos propomos a fazer – e que, neste momento, já está praticamente desenvolvido – é uma formulação que impede o desenvolvimento da placa bacteriana, ao contrário do que muitas tecnologias atualmente presentes no mercado fazem”, começa por explicar Daniel Abegão, um dos investigadores da equipa.

À Renascença, o cientista acrescenta que “as tecnologias neste momento disponíveis no mercado combatem quimicamente a placa bacteriana. O que nós fazemos é uma prevenção desta adesão”.

A nova tecnologia torna, pois, a proteção dos dentes mais completa. E os investigadores estão a trabalhar para que o produto seja barato e acessível a todos.

“Nesta fase, o que podemos dizer é que os nossos desenvolvimentos estão direcionados para que o produto seja económico e para que toda a gente possa aceder como a qualquer outro produto para a saúde oral”, revela Daniel Abegão.

“Ainda não temos a capacidade de dizer que seremos mais baratos ou mais caros do que as soluções que atualmente estão disponíveis no mercado”, mas “o nosso trabalho está a ser direcionado no sentido de tornar este produto economicamente muito competitivo e que possa ser acessível para todas as pessoas”, reforça.

O produto poderá vir a existir sob a forma de elixires, pastas de dentes e até pastilhas elásticas e deverá entrar no mercado ibérico em 2020, podendo depois expandir-se para o mercado internacional.