Beto alerta Galatasaray para a fome de vitórias do FC Porto

Beto tem a convicção de que o FC Porto vai entrar em campo, esta tarde, frente ao Galatasaray, com a mesma atitude que apresentou nos jogos anteriores na Liga dos Campeões. O facto de já ter garantido o apuramento para os oitavos-de-final e a vitória no grupo não irá mexer com o comportamento dos jogadores, na opinião do internacional português.

Em entrevista à Renascença, o antigo guarda-redes dos dragões, atualmente nos turcos do Goztepe, prevê "um Porto um pouco mais relaxado, mas sempre à procura de ganhar". O Galatasaray já não tem possibilidades de se qualificar para a próxima fase da Champions, mas ainda não assegurou o apuramento para a Liga Europa e só uma vitória garante esse objetivo, independentemente do resultado do Lokomotiv no terreno do Schalke

"O FC Porto joga sempre para ganhar seja onde for e esteja em que situação estiver. Portanto, eu acho que vai ser um jogo aberto onde se vão encontrar duas equipas que vão procurar acima de tudo ganhar o jogo", prevê Beto.



O guarda-redes acrescenta que "para o Galatasary está em causa o orgulho". "A equipa não fez uma grande campanha [na Liga dos Campeões], mas obviamente quer deixar uma grande imagem diante os seus adeptos", acrescenta.



Ambiente no estádio poderá pesar

Beto já jogou no estádio do Galatasaray, pelo Goztepe, e avisa que o ambiente no Ali Sami Yen Spor Kompleksi condiciona as equipas que o visitam e motiva os donos da casa.

"É sempre um ambiente terrível no sentido de pressão, de barulho, de motivação para a equipa da casa. É realmente um estádio de aperta bastante, não sei como é que os adeptos irão encarar este jogo, dado que o Gala não tem neste momento objetivos nenhuns a nível da Liga dos Campeões. Mas obviamente e sempre, seja para a Liga dos Campeões, seja para campeonato, é sempre um estádio que aperta muito", alerta, nestas declarações a Bola Branca.



Beto fala em "adeptos apaixonados, fervorosos, que apertam muito durante o jogo todo". No entanto, o guarda-redes sublinha que "o FC Porto tem jogadores e um treinador habituados a estes ambientes, a ambientes de pressão, ambientes que para quem souber gerir acabam por ser até motivadores", concluiu.

Os jogos na Turquia revestem-se sempre deste contexto de pressão, mas os dragões nunca perderam em solo turco. O Galatasary-FC Porto está agendado para as 17h55 e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.