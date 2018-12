Ceia de Natal junta estudantes, professores e funcionários da Universidade do Minho

A iniciativa designa-se "Ceia de Natal dos Universitários", mas não se destina apenas aos estudantes.

“Acima de tudo, o Natal é um encontro, é um momento de comunhão entre pessoas que se cruzam e, de um modo muito particular, estamos a falar de pessoas que andam todos os dias na faculdade, sejam estudantes, professores ou funcionários. Por isso, a Ceia de Natal é uma ceia aberta à comunidade académica”, explica à Renascença o padre Eduardo Duque, responsável pela Pastoral Universitária da Arquidiocese de Braga.

A festa tem início marcado para as 19h00 desta terça-feira, com a celebração da eucaristia, que será presidida pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga. “Será o ponto alto e, no final, teremos um jantar partilhado e o convívio entre todos”, revela Eduardo Duque.

"O grande objetivo é animarmos a nossa vida ao jeito de Cristo, para que Ele possa brilhar nos nossos corações e nós possamos também iluminar um bocadinho a vida uns dos outros. Porque as nossas vidas têm sombras, cansaços, têm desamores e tristezas, e esta é uma altura para nós darmos um pouco de força”, reforça.

Para o responsável pela Pastoral Universitária de Braga, é importante que a Igreja saiba estar com os jovens em todos os momentos, porque “eles esperam da Igreja respostas concretas para os seus problemas do dia a dia”.

“Os jovens querem uma Igreja acolhedora, que esteja com eles, querem sacerdotes que os acompanhem, querem que a Igreja os ajude a resolver os problemas da vida deles, e que são problemas concretos, não são problemas teóricos, são problemas de vida, angústias, ansiedade, muitas vezes causada pelo excesso da tecnologia. Ou seja, os jovens querem respostas concretas, não querem uma Igreja que os ajude somente na dimensão teórica ou doutrinal, mas que os ajude a resolver problemas da vida”, acrescenta o padre Eduardo Duque.

A ‘Ceia de Natal’ vai decorrer no Centro Pastoral Universitário, e foi sujeita a inscrição prévia.