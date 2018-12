Brasil. Depois de 40 minutos à espera, mulher dá à luz no chão do hospital

Uma mulher brasileira deu à luz na sala de espera do Hospital D. Pedro II, em São Paulo. Segundo uma nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da cidade de São Paulo, no início da tarde de segunda-feira, "a gestante chegou ao hospital no período expulsivo do trabalho de parto, sem que houvesse tempo para que fosse levada ao centro obstétrico".

Thaylane aguardou cerca de 40 minutos com dores, sem que ninguém a pudesse atender. A notícia é avançada pela Globo, segundo a qual os funcionários do hospital terão dito à grávida que não havia camas.



A mulher acabou por não aguentar e teve a filha no chão da sala de espera.

As imagens foram gravadas por um utente e começaram a circular nas redes sociais gerando polémica.

Nas imagens, a mãe, sentada no chão, tenta fazer a bebé chorar. Só após longos minutos de espera, aparece uma funcionária do hospital.

Segundo a mesma nota da Secretaria Municipal de São Paulo, "na hora em que a mãe aguardava pelo atendimento, quatro médicos obstetras estavam na unidade atendendo outras grávidas, além de três pessoas da equipa de acolhimento".

A direção do Hospital Pedro II informou que Thaylane e a sua filha estão internadas, com quadro clínico favorável.

Segundo a Globo, este não é o único caso de falta de atendimento a grávidas naquele hospital.