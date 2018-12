Chuva regressa a partir de quarta-feira

O estado do tempo em Portugal continental vai mudar a partir de quarta-feira, dia em que se prevê períodos de chuva a partir do final da tarde em todo o território.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira já existe uma possibilidade de aguaceiros fracos na região sul e no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, mas na quarta-feira passará a chuva forte e persistente em todo o território.

"Hoje vamos ter um dia com períodos de céu muito nublado, mas com nuvens altas, vento fraco, sendo moderado nas terras altas, formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, neblina ou nevoeiro matinal e ainda uma pequena descida da temperatura", disse a meteorologista Paula Leitão.

Para quarta-feira, segundo Paula Leitão, estão previstos períodos de chuva fraca a partir do fim da manhã no litoral Norte e Centro, tornando-se moderada a forte a partir do fim da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões.

"Há também uma possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do fim da tarde e vento moderado a forte nas terras altas com rajadas de 100 quilómetros", salientou.

Segundo a meteorologista, na quarta-feira de manhã está prevista neblina ou nevoeiro matinal e formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano.

"Em termos de temperatura vamos registar até quinta-feira uma pequena descida da temperatura, mas nada de muito significativo", disse.

Quanto à chuva, Paula Leitão adiantou que até ao fim de semana "vai registar-se alguma alternância entre dias com aguaceiros fracos e outros com períodos de chuva".