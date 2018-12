“Bohemian Rhapsody” é a música do século XX mais reproduzida em streaming

A música dos Queen superou “Smells Like Teen Spirit”, dos Nirvana, e “Sweet Child O’Mine”, dos Guns N’ Roses, e é agora também a música rock mais reproduzida de todos os tempos, informa ainda a Universal Music.

Depois da estreia do filme sobre Freddie Mercury, a Universal tem promovido a música nas plataformas de streaming nas últimas semanas. Recolhendo dados de várias plataformas globais como o Spotify, Apple Music, Deezer e Youtube, a editora chegou à conclusão que esta foi a música do século passado mais reproduzida nestes serviços.

Uma música de seis minutos, com passagens de ópera e uma letra com referências a Galileu e Scaramouche, era ousadia para os anos 70 e houve mesmo quem afirmasse que “nunca venderia”. O tempo contrariou as previsões mais pessimistas e “Bohemian Rhapsody”, dos Queen, é agora oficialmente a música do século XX mais tocada nos serviços de streaming.

“Bohemian Rhapsody” foi o primeiro single dos Queen a chegar ao número um das tabelas de vendas. Faz parte do álbum "A Night at the Opera", de 1975, que foi também o primeiro Disco de Platina da história da banda.

Em 2004, a música foi introduzida no Hall da Fama do Grammy e a performance vocal de Freddie Mercury, vocalista principal dos Queen, foi nomeada pelos leitores da revista "Rolling Stone" como a melhor da história do rock.