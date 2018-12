Champions e Sporting dominam manchetes

Adrien poderá regressar a Alvalade. O diário A Bola diz que "lesão de Wendel puxa por Adrien". O Jogo não avança nomes, mas titula: "Lesão de Wendel amplia lista de compras e regressos: vêm aí mais três médios." Por sua vez, o Record escreve: "Wendel pára dois meses - Eustáquio ainda mais urgente."

Este jornal dá, contudo, mais destaque a Marcos Acuña e titula: "Perdoado". O argentino "pediu desculpa pela expulsão mal chegou ao balneário".

No jornal O Jogo, o maior destaque vai para a despedida do FC Porto da fase de grupos da Liga dos Campeões. O título é "Zona VIP" com o jornal a destacar a possibilidade do clube igualar o recorde de 16 pontos conseguido num tempo em que Sérgio Conceição era jogador.

"Castro rejeitou Reading" é outro título em destaque na primeira página de O Jogo.