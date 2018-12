Bombeiros de Castelo Branco deixam de comunicar à Proteção Civil

Veja também:

Todas as coorporações de bombeiros do distrito de Castelo Branco deixam de comunicar informação à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a partir das 00h00 desta terça-feira. A garantia foi dada à agência Lusa pelo o presidente da Federação dos Bombeiros deste distrito.

José Neves sublinha que todas as situações de socorro continuam a ser garantidas pelos bombeiros do distrito, adiantando não se ter registado nenhuma situação que ficasse por resolver. "A única coisa que não estamos a fazer é dizer à Autoridade Nacional de Proteção Civil o que estamos a fazer", afirma.

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Castelo Branco acrescenta ainda que os bombeiros estão a lutar por um conjunto de reivindicações que se prendem com a criação de um comando autónomo dos bombeiros, a criação de uma direção nacional que seja autónoma jurídica e financeiramente, e a criação do cartão social do bombeiro.

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Voluntários aprovou no sábado, "por unanimidade e aclamação de pé", suspender toda a informação operacional aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) a partir das 00h00 de domingo.