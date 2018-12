Prestes a ser preso, ​Armando Vara acusa juiz Carlos Alexandre de "vingança"

11 dez, 2018 12:49

Se estivesses CALADO certeza ABSOLUTA que fazias melhor FIGURA. Se fosses o que dizes não ser TINHAS DENUNCIADO. Agora tudo que disseres apenas e SÓ cheira a MOFO. Pelo simples facto de não TERES DENUNCIADO e pelos cargos que ocupas-te devias ser CASTIGADO em DOBRO. Sabes porquê. Vê como um DELES deve o que deve e quem está a pagar, para além de mim, são MUITOS que trabalham de sol a sol nas Terras que bem conheces, se é que ainda CONHECES, e têm as mãos calejadas e a cara cheia de rugas, não do PRAZER, mas do FRIO e do SOL ESCALDANTE. A política se fosse POLITICAMENTE CORRETA este País era MAGNÍFICO, ASSIM é o que é.