Daniel Ramos despede-se do Chaves com voto de confiança na equipa

Daniel Ramos deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de despedida do Desportivo de Chaves, no Facebook. O treinador, que rescindiu contrato e foi substituído por Tiago Fernandes, acredita que o clube tem condições para alcançar o sucesso que fugiu enquanto esteve no cargo.

Na publicação na rede social, o treinador sustenta que "apesar das circunstâncias atuais, a qualidade e o caráter da equipa e as condições do clube, juntamente com o trabalho desenvolvido, vão permitir que os objetivos sejam alcançados e superados nas três competições".

"Levo na memória os feitos que, ainda assim, conquistamos! Desejo ao Desportivo as maiores felicidades e deixo um abraço a todos os Valentes Transmontanos", escreveu Daniel Ramos, de 47 anos.

Daniel Ramos não resistiu aos maus resultados. O Chaves é o último classificado da I Liga, com sete pontos. Os flavienses estão a três pontos do Aves, a primeira equipa acima da linha de água, e não vencem há seis jornadas consecutivas. A última vitória aconteceu na quinta ronda, com o Boavista. Ao empate com o Benfica (2-2), na sexta jornada, sucederam-se cinco derrotas, a última frente ao Belenenses (1-0), no sábado.

À chegada a Chaves, no regresso de Lisboa, a comitiva foi recebida por um grupo de adeptos que manifestou insatisfação pelos resultados e pediu a demissão de Daniel Ramos. Foi isso que aconteceu. O técnico foi substituído por Tiago Fernandes, ex-treinador interino do Sporting, que orientava os sub-23 dos leões, desde a chegada de Marcel Keizer.