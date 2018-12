Atlético de Bilbau vence na estreia do novo treinador

O Atlético de Bilbau venceu o Girona, por 1-0, esta segunda-feira, no jogo de encerramento da 15.ª jornada do campeonato espanhol. Estreia vitoriosa de Gaizka Garitano no comando técnico dos bascos.

Aritz Aduriz marcou, aos 92 minutos e de penálti, o único golo da partida. Apesar disso, o Atlético continua em zona de despromoção, embora agora com 14 pontos, os mesmos da equipa logo acima da linha de água. O Villarreal é outra equipa que mudou de treinador.

Na passada quarta-feira, o Atlético de Bilbau comunicou o despedimento de Eduardo Berizzo. O treinador argentino não resistiu à série de maus resultados acumulados durante a época e foi dispensado pelo clube.