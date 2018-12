The 1975 e Metronomy no Super Rock

The 1975 e Metronomy juntaram-se esta segunda-feira ao cartaz da edição do próximo ano do festival Super Bock Super Rock.



A sensação britânica The 1975 vai partilhar o palco principal com a norte-americana Lana Del Rey, em concertos agendados para 18 de julho de 2019.

No mesmo dia, os londrinos Metronomy vão atuar no palco secundário.

Super Bock Super Rock realiza-se de 18 a 20 de julho, na Herdade do Cabeço da Flauta, na aldeia do Meco.