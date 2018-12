Manta Santos e Petit queriam os três pontos

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, e o treinador do Marítimo, Petit, queriam ter levado os três pontos do empate entre ambas as equipas, por 1-1, na 12.ª jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, Nuno Manta admitiu que o empate "sabe a um ponto", nada mais. "Não era o que queríamos. Queríamos os três pontos. Queríamos distanciar-nos deste adversário direto. Fazemos dez pontos. A nossa luta é ganhar todos os pontos", afirmou o técnico.

Nuno Manta considerou que, na primeira parte, o Feirense foi superior, embora não tenha conseguido marcar. Na segunda parte, a equipa fogaceira entrou mal, mas conseguiu "equilibrar a pouco e pouco".

"Chegámos ao golo e ficámos a defender. Na transição podíamos e devíamos ter feito mais mossa. Na parte final, um jogador de enorme qualidade [Ricardo Valente] fez um golo de belo efeito", reconheceu.