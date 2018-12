Golo aos 96 minutos salva Marco Silva diante da ex-equipa

O Everton, orientado por Marco Silva, salvou, esta segunda-feira, um empate, a duas bolas, diante do Watford, ex-equipa do treinador português. O golo do empate dos "toffees" foi apontado aos 96 minutos.

A partida começou de feição para o Everton, com o golo de Richarlison logo aos 15 minutos, com assistência do português André Gomes. O avançado brasileiro, que acompanhou Marco Silva do Watford para Liverpool, aproveitou inclusive para provocar os adeptos forasteiros. Mas o feitiço virou-se contra o feiticeiro - ou, neste caso, o veneno virou-se contra a cobra, a julgar pelas cobras de plástico que os adeptos do Warford levaram para provocar o treinador português.

Aos 63 minutos, um auto-golo de Coleman deu o empate aos "hornets" e, dois minutos depois, Doucoure colocou-os na frente. O resultado manteve-se até aos 96 minutos, o último suspiro, quando Lucas Digne restabeleceu o empate, com um belo golo de livre direto.

Contas feitas, Marco Silva falha a "colagem" a José Mourinho. Assim, o Everton mantém-se no sétimo posto, com 24 pontos, a dois do Manchester United.O Watford está na 12.ª posição, com 21 pontos.

A animosidade entre Everton, com Marco Silva do seu lado, e Watford tem origem na última época. Já em setembro deste ano, os "hornets" acusaram o clube de Liverpool de fazer abordagem ilegal ao técnico.

Marco Silva estava a treinar o Watford, na época passada, quando o Everton manifestou interesse. Houve negociações, mas os clubes não fecharam acordo e o treinador continuou no noroeste de Londres.

O português acabou por ser demitido em janeiro, com o Watford a comunicar que a abordagem do Everton foi "o catalisador" da decisão. De acordo com notícia da BBC, só em 2019 é que o caso deverá ter desfecho.