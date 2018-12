Rio acusa Governo de fazer reforma sem ouvir bombeiros

Veja também:

O líder do PSD, Rui Rio, acusa o Governo de querer fazer uma reforma da Proteção Civil sem ouvir os bombeiros.



O antigo presidente da Câmara do Porto apela ao diálogo entre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a Liga dos Bombeiros Portugueses, liderada por Jaime Marta Soares.



“O apelo que eu faço é que o sr. ministro e, particularmente, o Governo, se sentem à mesa dos bombeiros e com calma, pondo interesse nacional e a segurança das populações acima de tudo, dialoguem para encontrar uma solução”, pediu Rui Rio, esta segunda-feira à noite, na Leça do Balio, à margem do jantar de aniversário do Clube Via Norte.

O líder do PSD acredita que a atual oposição aos diplomas em fase de discussão pública não irá permitir que a solução apresentada pelo Governo entre em vigor.

“Esta solução que o Governo pretende, que ainda não entrou na Assembleia mais já foi aprovada em Conselho de Ministros, aparentemente vai ser muito difícil levar a cabo porque tem uma oposição muito forte”, sublinhou.

A Liga dos Bombeiros saiu da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil e pediu às corporações que deixem de reportar ocorrências, garantindo que a segurança dos portugueses vai continuar a ser assegurada.