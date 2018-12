Marítimo quebra série negativa com empate tardio na Feira

Feirense e Marítimo empataram, esta segunda-feira, a uma bola, em Santa Maria da Feira. Os insulares interromperam série de seis derrotas seguidas. Os fogaceiros perdem há quatro jogos, para o campeonato.

O primeiro golo da partida foi marcado aos 70 minutos. Lucas Áfrico derrubou Tiago Silva na área e o médio do Feirense, desde a marca de penalidade, não desperdiçou. Amir adivinhou o lado, mas não chegou.

Ao minuto 79, Rodrigo Pinho cabeceou à trave e, dois minutos depois, Edinho respondeu com o segundo golo do Feirense. Contudo, o "tento" foi anulado, por fora-de-jogo. Aos 87 minutos, Danny surgiu isolado diante da baliza e atirou a contar, porém, também esse golo foi anulado, igualmente devido a posição irregular do ex-internacional português.

O final foi louco. Ao minuto 95, Caio Secco tirou golo certo ao Marítimo. Rodrigo Pinho recebeu a bola junto ao poste e atirou para defesa com o pé do guarda-redes do Feirense. Um minuto depois, nem Caio valeu aos fogaceiros. Ricardo Valente rematou cruzado da lateral do área e fez a bola entrar no ângulo superior contrário. Foi um golo do outro mundo.

No derradeiro lance da partida, Amir largou uma bola que ia resultando na derrota da sua equipa, mas respondeu logo de seguida ao remate espontâneo de recarga Edinho com uma defesa monumental.

Com isto, o Marítimo pôs fim a uma série de seis derrotas consecutivas e subiu ao 13.º lugar do campeonato, com 11 pontos. O Feirense continua na zona de despromoção, logo abaixo da linha de água, com 10.