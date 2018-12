Companhia de teatro Seiva Trupe está na "iminência de fechar"

A Seiva Trupe pode fechar as portas até ao final do ano, caso não surjam apoios, admitiu esta segunda-feira o responsável e encenador da companhia de teatro do Porto, Júlio Cardoso, que denunciou a falta de apoio do Estado.



Em declarações no final de uma reunião com o PCP, Júlio Cardoso admitiu: "Estamos na iminência de fechar se, até ao final deste mês, não tivermos uma outra situação".

E prosseguiu: "Estamos a desenvolver esforços nesse sentido [para evitar o fecho de portas]. Pode haver alguma luzinha ao fundo do túnel de um momento para o outro, e nós podemos ter que recuar".

A companhia ficou fora das candidaturas elegíveis para apoios ao teatro, no âmbito do programa de apoio sustentado às artes 2018-2021, da Direção-Geral das Artes, organismo do Ministério da Cultura, tal como o Teatro Experimental do Porto e o Festival Internacional de Marionetas do Porto, entre outras entidades.

Os concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes, para os anos de 2018-2021, partiram com um montante global de 64,5 milhões de euros, em outubro, subiram aos 72,5 milhões, no início de abril, perante a contestação no setor e, mais tarde, o Governo anunciou novo reforço para um total de 81,5 milhões de euros, tendo o valor final sido de 83,04 milhões, segundo publicação em Diário da República.

Insistindo que, no mínimo, "entregam tudo" no final do mês, "devido aos custos fixos que não podem suportar", aquele responsável ouviu da deputada comunista Diana Ferreira a promessa de intervenção junto da tutela.

"Não saímos descansados desta reunião e vamos questionar o Governo sobre a situação da Seiva Trupe e quais as medidas que possam ser tomadas para o investimento, financiamento e apoio de que necessita, entendendo aqui que esta é uma estrutura que, de todo, não pode fechar portas pela importância que tem a nível regional, mas também nacional", disse.